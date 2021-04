Kaag niet in Niger tijdens toeslagen-ministerraden

Dat blijkt uit de agenda van Kaag en die van de ministerraden van 2019.

De demissionair minister voor Buitenlandse Handel leek zich woensdag niet te kunnen herinneren of ze wel aanwezig was bij de ministerraden waar RTL Nieuws over berichtte. Daarin zou het kabinet onder meer besloten hebben informatie achter te houden voor de Kamer.

„Ik weet persoonlijk niet of ik op die momenten erbij was”, zei Kaag woensdagmiddag. Dat herhaalde ze toen haar werd gevraagd naar de ministerraad van 15 november 2019, waarin het kabinet besloot niet informatie te geven over de toeslagenaffaire waar de Kamer om had gevraagd. „Ik weet bijvoorbeeld fysiek niet of ik op dat moment in Nederland was, of dat ik in Niger zat.”

9 maanden eerder

Maar die reis naar Niger had Kaag al negen maanden eerder gemaakt, in februari 2019, laat de agenda van haar ministerie van Buitenlandse Zaken zien. Dat was voordat de toeslagenaffaire een politiek probleem werd.

Een verdere blik op de presentielijsten van de ministerraden laat zien dat Kaag bij bijna alle sessies waarin het over de toeslagenaffaire ging aanwezig was. RTL Nieuws haalt in totaal acht ministerraden aan, waarvan Kaag er maar één miste. Dat was die van 14 juni, waarin er volgens RTL door de ministers stoom wordt afgeblazen over Kamerleden. De D66-bewindsvrouw was op dat moment niet in Niger, maar wel met de koning en koningin op staatsbezoek in Ierland.