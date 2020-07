Jongen (8) houdt mega hoofdwond over aan hondenaanval

Het incident vond plaats bij een woning van een vriendje van het slachtoffer. Na de aanval is de jongen met spoed overgebracht naar het kinderziekenhuis in de Schotse plaats Renfrewshire. „Onze wereld is op zijn kop gezet. Mijn andere zoon was getuige van de aanval op zijn broertje. Beiden hebben een extreem trauma opgelopen”, zegt de moeder van het jonge slachtoffer tegen The Sun.

De moeder spreekt ook haar verbazing uit over het feit dat de twee honden nog niet zijn ingeslapen. „Blijkbaar willen ze de honden eerst onderzoeken, maar agenten zeiden dat ze dat op de dag zelf als zouden doen.”

De oom van het slachtoffer plaatste foto’s van de verwondingen van zijn neefje op Facebook. Ⓒ Facebook

De politie is een onderzoek gestart naar de aanval. Twee 66-jarige personen zouden zijn aangeklaagd.