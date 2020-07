Advies aan volgend kabinet: niet bezuinigen

Dat adviseren ambtenaren aan politieke partijen die aan de slag gaan met hun verkiezingsprogramma’s voor het komende voorjaar. Door de coronacrisis en de steunpakketten die het huidige kabinet heeft opgezet voor bedrijven, zelfstandigen en werknemers loopt de staatsschuld van ons land momenteel flink op.

Toch is het niet wijsheid om straks meteen te gaan bezuinigen zolang de economie er nog op achteruitgaat, staat in het advies: „Daarmee wordt de economie mogelijk verder afgeremd en de crisis verder verdiept. Stabilisatie staat nu voorop en dat betekent dat de overheid op de korte termijn meer uitgeeft dan zij binnenkrijgt.”

Tegenover het advies om niet te bezuinigen staat wel dat er voorlopig ook geen ruimte is om geld uit te geven. Dus als een volgend kabinet een bepaalde groep wil ontzien met belastingverlagingen of bepaalde sectoren meer geld wil geven, moeten daar hogere lasten of bezuinigingen elders tegenover staan.

De ambtenaren stippen ook nog een in coronatijden gevoelig punt aan: de uitgaven in de zorg stijgen veel harder dan in andere overheidssectoren. Alleen als het kabinet die oplopende zorgkosten onder controle krijgt, is er ruimte om ook meer geld te steken in bijvoorbeeld onderwijs of veiligheid.

De ambtenaren komen in het najaar met een uitgebreider advies voor de politieke partijen. Normaal ligt het hele rapport er voor de zomer al, maar door de coronacrisis en de bijbehorende economische onzekerheid laat dat iets langer op zich wachten.