Joël S., verdachte van doden studente Sarah: ’Stemmen gaven opdrachten’

Volg de zaak vanaf 9.00 uur via de tweets van verslaggever Gerda Frankenhuis.

S. bracht op 12 december Sarah om het leven. Meermalen stak hij in op haar borst, nek en rug. De psychologiestudente stierf aan bloedverlies. De twee deelden een badkamer en keuken in wooncomplex De Snor in Rotterdam. Eerder waren hulpverleners al langs geweest omdat Sarah en een vriendin van S. een melding hadden gedaan bij het meldpunt verwarde personen. De contrabassist had onder meer aan Sarah verteld dat hij een seriemoordenaar wilde worden en dat het ‘tijd was voor wraak’. Vanwege de ernst van de melding schakelde het meldpunt het wijkteam in, maar dat schatte de situatie totaal verkeerd in.

Lees verder onder de foto

Joël S. Ⓒ Petra Urban

Agenten vonden het lichaam van Sarah nadat de moeder van S. de politie had gealarmeerd. Haar zoon had gebeld vanuit de trein van Rotterdam naar Eindhoven om te vertellen dat hij zijn kamergenote had neergestoken. In de woning vond de politie de Amerikaanse in een grote plas bloed. In de kamer van S. werd bebloede kleding van hem gevonden en een mes. De muzikant zou zich na de moord hebben omgekleed, zijn contrabas hebben gepakt en met de metro naar de trein zijn gereisd.

Uit eerdere pro formazittingen bleek dat onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NFIP) hadden vastgesteld dat de muzikant last heeft van hallucinaties en waanbeelden. Eerder zei S. zich bijna niets te herinneren van de moord op Sarah.

S. zal bij zijn rechtszaak zijn, aldus zijn advocate. Ook de moeder van Papenheim komt over uit de VS, zoals ze ook deed voor de korte inleidende zittingen. Ze zal gebruikmaken van haar spreekrecht en een verzoek tot schadevergoeding indienen, aldus haar advocaat. Na de eerdere zelfmoord van haar zoon stond Sarah centraal in haar leven.

Volg de zaak vanaf 9.00 uur via de tweets van verslaggever Gerda Frankenhuis.