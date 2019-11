OM eist 10 jaar cel en tbs tegen Joël S. voor doodsteken Amerikaanse Sarah Papenheim

Volg de zaak vanaf 9.00 uur via de tweets van verslaggever Gerda Frankenhuis.

De aanklaagster zei dat ze opzet van S. bewezen vindt, omdat hij bewust de confrontatie had gezocht met Papenheim. Hij was om meerdere redenen boos op haar toen hij naar haar kamer ging, zo heeft hij verklaard. Volgens de officier van justitie had S. op dat moment een mes in zijn hand. Omdat het OM niet bewezen vindt dat S. een vooraf bedacht plan had, vroeg ze om vrijspraak van de aanklacht van moord.

S. zegt dat hij niet weet waarom hij Sarah van het leven heeft beroofd. Hij zie dat het de paar maanden ervoor slecht met hem ging en hij last had van hallucinaties. De steekpartij zelf kan hij zich niet herinneren. Hij zei dat stemmen in zijn hoofd hem opdrachten gaven.

Kleine beestjes

S. zei woensdag dat hij best boos was op Papenheim, over de manier waarop ze hem behandelde. Zo zou ze bot hebben gereageerd op zijn plan zelfmoord te plegen. Ook had hij haar aangesproken op kleine beestjes in het huis die hij zag en voelde krioelen - maar die er feitelijk niet waren.

S. bracht op 12 december Sarah om het leven. Meermalen stak hij in op haar borst, nek en rug. De psychologiestudente stierf aan bloedverlies. De twee deelden een badkamer en keuken in wooncomplex De Snor in Rotterdam. Eerder waren hulpverleners al langs geweest omdat Sarah en een vriendin van S. een melding hadden gedaan bij het meldpunt verwarde personen. De contrabassist had onder meer aan Sarah verteld dat hij een seriemoordenaar wilde worden en dat het ’tijd was voor wraak’. Vanwege de ernst van de melding schakelde het meldpunt het wijkteam in, maar dat schatte de situatie totaal verkeerd in.

Stoornis

S. heeft volgens deskundigen een autistische, depressieve en een psychotische stoornis. Het is aannemelijk dat deze „ernstige en complexe” problematiek van invloed is op zijn gedrag en dat hij daarom soms geen grip heeft op de realiteit, stellen een psychiater en psycholoog. Ze stellen dat hij verminderd of in het geheel niet toerekeningsvatbaar is.

Tijdens een nader verhoor voor de rechtbank in Rotterdam woensdag zeiden ze dat het onderzoek naar zijn geestesgesteldheid wel beperkt was, omdat S. op belangrijke punten zegt dat hij het niet meer weet. „Dan houdt het op een gegeven moment op en kunnen we het niet verklaren.”

S. moet in ieder geval een behandeling krijgen, te beginnen binnen een kliniek, vinden ze. De verdachte heeft al gezegd dat hij zal meewerken.

Contrabas

De verdachte wordt omschreven als een zeer intelligente man die zich volledig wijdde aan muziek. Hij speelde uitzonderlijk goed contrabas en oefende bijna obsessief, dagelijks zo’n acht tot dertien uur lang.

Joël S. Ⓒ Petra Urban

Agenten vonden het lichaam van Sarah nadat de moeder van S. de politie had gealarmeerd. Haar zoon had gebeld vanuit de trein van Rotterdam naar Eindhoven om te vertellen dat hij zijn kamergenote had neergestoken. In de woning vond de politie de Amerikaanse in een grote plas bloed. In de kamer van S. werd bebloede kleding van hem gevonden en een mes. De muzikant zou zich na de moord hebben omgekleed, zijn contrabas hebben gepakt en met de metro naar de trein zijn gereisd.

Uit eerdere pro formazittingen bleek dat onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NFIP) hadden vastgesteld dat de muzikant last heeft van hallucinaties en waanbeelden. Eerder zei S. zich bijna niets te herinneren van de moord op Sarah.

De vader van de vermoorde Amerikaanse studente Sarah Papenheim kon haar niet ervan overtuigen weg te gaan bij haar ’roommate’ Joël S. Zij had hem verteld van de problemen van S., maar ze was er zeker van dat ze hem kon helpen. Ze was naar Rotterdam gekomen voor een studie psychologie. Na de zelfmoord van haar broer enkele jaren eerder, wilde ze mensen met mentale stoornissen gaan helpen. Sarah had hem geantwoord dat ze ervan overtuigd was dat hij haar geen kwaad zou doen.

Dat stond in een verklaring die vader Jerry Papenheim voor de rechtbank in Rotterdam liet voorlezen. Hij kon het niet aan om zelf bij het proces te zijn, omdat hij bang was dat daardoor de psychische schade die hij opliep door het verlies, nog groter zou worden. Hij deelde de liefde voor muziek met haar. Sarah kon goed drummen en trad ook op.

’Haar stralende lichtte hele kamer op’

Ook moeder Donee Odegard, van wie Jerry is gescheiden, zei dat haar hart is weggenomen en hoeveel pijn ze daarvan heeft. Odegard was er wel en bezocht ook alle inleidende zittingen. Volgens haar was haar dochter zeer geliefd. „Zij kon met haar stralende lach een hele kamer oplichten.”

Sarah zou tien dagen later naar huis komen. Odegard had al een kerstcadeau gekocht: door Phil Collins gesigneerde drumstokjes.