België voert opnieuw extra coronamaatregelen in

De Belgische regeringen hebben besloten dat kinderen al vanaf zes jaar een mondkapje moeten dragen op alle plekken waar dat nu al verplicht is voor oudere Belgen. Verder mogen in middelbare scholen maximaal de helft van de lessen fysiek plaatsvinden. De basisscholen gaan een week eerder dicht en krijgen daarmee een kerstvakantie van drie weken.

Ventilatie

Een groot verschil met Nederland is de inzet van CO2-meters in alle klassen. Als de waarde boven de 900ppm komt moeten scholen meer ventileren, bij een waarde boven de 1.200ppm moeten leerlingen zelfs het klaslokaal verlaten.

De Belgische evenknie van het OMT had om veel rigoureuzere maatregelen gevraagd. Experts vonden het bijvoorbeeld nodig om een ’afkoelingsperiode’ van tien dagen in te voeren. Dat zou betekenen dat scholen en sportcentra per direct zouden sluiten.

Maar de regeringen kiezen nu dus voor andere stevige maatregelen in het onderwijs. Voor de sluiting van sportscholen en zwembaden is bewust niet gekozen. Volgens premier De Croo is het voor de gezondheid van mensen juist goed om te blijven sporten.

Horeca

Opvallend is dat het advies om restaurants en cafés om 20.00 uur te sluiten wordt genegeerd. De topministers van onze bourgondische zuiderburen vonden dat blijkbaar te gortig. De verplichte sluitingstijd blijft 23.00 uur. Wel worden evenementen binnen met grote groepen mensen verboden. Studio100 heeft de grote sinterklaasshows per direct geannuleerd.

„De herfstgolf is veel zwaarder dan ingeschat. De druk op onze zorg is onhoudbaar geworden”, zegt De Croo. „We hebben maar een opdracht: bijsturen.”

Hoewel de coronacijfers op dit moment nog dramatisch zijn, komen er voorzichtig bemoedigende signalen. Het Belgische RIVM denkt dat de piek van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames is bereikt. Dat effect is altijd pas later zichtbaar op de intensive care. Naar verwachting wordt het hoogtepunt volgende week, met tussen 850 tot duizend patiënten, bereikt. België heeft met tweeduizend ic-bedden een grotere capaciteit dan Nederland, maar vanwege ziek personeel zijn er nu zeker tweehonderd bedden minder beschikbaar.

Vaccineren 5- tot 12-jarigen

België heeft met farmaceut Pfizer een deal gesloten over 336.000 kindervaccins die nog deze maand geleverd worden. In januari komen er 400.000 doses bij, maakte de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bekend. Wat hem betreft worden de 736.000 prikken zo snel mogelijk bij de 5- tot en met 11-jarigen gezet voor wie dat wil.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde de kindervaccins van Pfizer/BioNTech op 25 november goed. „Het zijn kleinere doses en de samenstelling is ook een beetje anders dan die voor 12-plussers”, aldus Vandenbroucke. Hij zei dat de Belgische Gezondheidsraad nog een paar stappen moet zetten voor het vaccin in België kan worden toegepast.

Boosters

Ander goed nieuws is dat België met de boostercampagne in de Europese top zit. Vrijdag passeert België mogelijk al de twee miljoen prikken. Met de groep bejaarden en hoogbejaarden is de prikbrigade, waar veel vrijwilligers deel van uitmaken, al bijna klaar. Premier De Croo verwacht voor het einde van het jaar de magische grens van 4 miljoen prikken te halen. De liberaal heeft iedereen die zich heeft laten vaccineren bedankt. Hij sprak van „een daad van solidariteit” waar veel coronapatiënten en sterfgevallen door zijn voorkomen.