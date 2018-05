Gevonden lichaam Nunspeet van vermiste vrouw

Ⓒ Politie Gelderland / Twitter

NUNSPEET - Het lichaam dat in de omgeving van Nunspeet werd gevonden, is van Ellen Hagenbeek uit die Gelderse plaats die sinds maandagavond werd vermist. De 47-jarige vrouw is niet door een misdrijf omgekomen. De politie wil verder geen informatie geven over de doodsoorzaak.