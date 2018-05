Politie vindt lichaam in Nunspeet

Het lichaam is gevonden na een tip meldde de politie Gelderland. De omgeving is afgezet voor onderzoek. De politie maakt beelden met een drone.

Zoektocht vermiste Ellen Hagenbeek

Volgens Omroep Gelderland is de familie van de vermiste Ellen Hagenbeek vrijdagmorgen in Nunspeet een zoekactie gestart. Volgens de politie is het lichaam niet op de plek van de zoekactie gevonden, maar verderop in de omgeving.

Later meer.