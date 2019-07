’Londense twintiger op haar na gemist door uit vliegtuig gevallen verstekeling’

De Londense woning waar volgens de politie het lichaam van een migrant in de tuin viel. Ⓒ Hollandse Hoogte

LONDEN - De verstekeling die maandag boven Londen uit het landingsgestel van een vliegtuig viel, heeft op een haar na een in zijn tuin zonnende Londense man gemist. Het bevroren lichaam van de migrant belandde in de tuin van een riante woning in de wijk Clapham. Dat melden Britse media naar aanleiding van de tragedie.