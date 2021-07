Afrikaanse varkenspest geconstateerd in Duitse fokkerij

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

POSTDAM - In Duitsland is voor het eerst een uitbraak van de gevreesde Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld in een commerciële fokkerij. Tot dusver trof de virusinfectie alleen wilde zwijnen, vooral in het oosten van het land nabij de Poolse grens. Het Friedrich-Loeffler-Institut bevestigde de besmetting op een biobedrijf in Neiße-Malxetal, ten zuidoosten van Cottbus. De 200 dieren worden geruimd, waarschijnlijk nog dit weekeinde.