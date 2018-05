A16 richting Breda afgesloten door ongeluk

Naar verwachting blijft de weg nog tot 18.00 uur afgesloten. Op de geadviseerde uitwijkroute, de A4 via Bergen op Zoom en Roosendaal, is ook een ongeluk gebeurd. Deze weg is inmiddels weer vrijgegeven. Rijkswaterstaat heeft voor automobilisten uit België die richting Tilburg en Utrecht reizen geadviseerd om via de E34 richting Eindhoven te rijden.

Voor verkeer richting de Randstad kan omgereden worden via de Westerscheldetunnel. Die is voor de gelegenheid tolvrij gemaakt in de richting vanuit het zuiden naar het noorden.