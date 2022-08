Dode spitssnuitdolfijn aangespoeld op strand van Texel

Mogelijk is het dood aangetroffen dier één van de spitssnuitdolfijnen die vorige maand in problemen raakte in de Noordzee, aldus SOS Dolfijn. Van die groep dreigden drie spitssnuiten op 19 juli te stranden bij de kust van Zandvoort. Een van de dieren werd na de reddingsactie door strandgangers beklommen door een vrouw, waarvan een filmpje online verscheen dat leidde tot veel verontwaardiging. De vrouw werd een paar dagen later aangehouden nadat ze zichzelf bij het politiebureau had gemeld.

Tekst gaat verder onder de video. Video: De vrouw sprong onlangs bovenop één van de dieren. Via Dumpert.

Stichting SOS Dolfijn meldde na de aanhouding van de vrouw te hopen dat „dit een les is voor iedereen dat je zo niet omgaat met wilde dieren.” De spitssnuitdolfijn is een walvis die leeft in diepe oceanen. De dieren zijn gewend om op 2 of 3 kilometer diepte hun voedsel te vinden en kunnen zich dus slecht redden in de ondiepe Noordzee.