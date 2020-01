Zoontje (1) overleden brandweerman krijgt erepenning

De 32-jarige Geoffrey Keaton kwam op 19 december om het leven toen een boom op de brandweerwagen viel waar hij in zat. Ook zijn collega Andrew O’Dwyer overleefde het ongeluk niet.

Geoffrey Keaton met Harvey Ⓒ AFP

De negentien maanden oude Harvey, die gekleed was in een brandweeruniform, kreeg de medaille opgespeld door brandweercommandant Shane Firzsimmons. De Australische premier Scott Morrison was ook aanwezig op de begrafenis. Naar eigen zeggen was hij er „om Keaton te herinneren en om stil te staan bij zijn leven.”

Op de kist van Keaton stond een mok waarop ’Daddy, I love you to the moon and back’ stond.

Harvey met zijn moeder Ⓒ Reuters

O’Dwyer, ook vader van een peuter, wordt volgende week begraven. In totaal kwamen er door de bosbranden sinds september achttien mensen om het leven.