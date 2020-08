WHO: niet verslappen in corona-aanpak

,,Noem het een opflakkering, noem het een tweede golf, maar dit virus slaat direct weer toe, zodra het de kans krijgt”, aldus de Ierse arts en onderzoeker tijdens een persconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ryan reageert daarmee op de nieuwe stijging - tot 3,6 miljoen - van het aantal besmettingen in verschillende delen van Europa. Niet alleen in Nederland is er sprake van een snellere stijging, ook in vakantielanden zoals Spanje. Juist jongeren op vakantie lijken afstandsregels en voorzorgsmaatregelen aan hun laars te lappen.

Wereldwijd zijn er inmiddels bijna 19,7 miljoen bevestigde besmettingen met het gevaarlijke virus, aldus de laatste cijfers van de WHO. De grens van 20 miljoen wordt waarschijnlijk deze week gehaald. Daarvan zijn er meer dan 225.000 patiënten overleden, de meesten in de Verenigde Staten, Brazilië en India.

Hoewel wereldwijd hard wordt gewerkt in de zoektocht naar een vaccin, zal de vondst van een vaccin alleen nog geen volledige oplossing zijn voor de pandemie. In elk land moet ook het systeem van gezondheidszorg worden voorbereid op de toediening ervan. ,,We hebben uitstekende vaccins tegen polio en de mazelen. Maar toch lukt het ons nog steeds niet deze ziekten uit te roeien”, aldus Ryan.