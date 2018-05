4 jaar geëist voor cocaïnesmokkel in ananassen

Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Tegen een 43-jarige man uit Kerk-Avezaath is vier jaar cel geëist voor de smokkel van 32 kilo cocaïne. Daarnaast wil de officier van justitie in Arnhem dat ruim 3 miljoen euro van de man wordt ingenomen. Hij probeerde de drugs te smokkelen vanuit Costa Rica in een lading speciaal geprepareerde ananassen.