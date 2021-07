Zaak kopschoppers Mallorca: ’Spaanse rechter nu aan zet’

Die meldt dat getuigen zijn verhoord en de beelden van het extreme geweld dat de 27-jarige Carlo het leven kostte, zijn bekeken. „De hele zaak ligt nu bij de rechtbank. De rechter moet beslissen wat er gaat gebeuren.”

De Spaanse rechter heeft al met al drie opties: „Hij kan een onderzoek instellen, hij kan tot arrestatie overgaan of de hele zaak aan de Nederlandse justitie overdragen.” De Spaanse rechtbank die zich over de zaak buigt, wil niets zeggen: „De zaak is bajo secreto: de zaak is geheim.”

Dat betekent dat Nederland nog altijd wacht op een officieel verzoek van de Spaanse autoriteiten. Tot die tijd zijn de verdachten van de fatale vechtpartij op vrije voeten. Bijna twee weken geleden ging een groep van negen Nederlandse jongemannen van 18 tot 20 jaar op de vuist met een groepje van vijf landgenoten. Een van de slachtoffers, de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen, werd tegen zijn hoofd geschopt. Hij overleed vijf dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Camerabeelden

De vermeende daders konden dankzij camerabeelden worden geïdentificeerd. Ze maakten deel uit van een groep van dertien jongens uit het Gooi. Twaalf van hen vlogen snel terug naar Nederland voordat de politie hen kon oppakken. Eén verdachte werd wel opgepakt, naar verluidt omdat hij de sleutel van de gehuurde villa terug moest brengen. Hij legde een verklaring af en is inmiddels op vrije voeten. Afgaande op de beelden stelde de Spaanse politie dat hij geen rol had in het fatale geweld.

Doordat de Spaanse rechter nog altijd een beslissing moet nemen over het hulpverzoek, zitten de Nederlandse autoriteiten op hun handen. Een aantal verdachten heeft zich al lang gemeld bij de politie, hun namen en gegevens zijn bovendien bekend, maar eventuele arrestaties hangen af van het Spaanse verzoek. „We zijn nog in afwachting”, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Dat doet ook zelf onderzoek. „Daar gaan we niet te veel over zeggen”, luidt het antwoord naar vragen over de status van dat onderzoek.

Ook advocaten zwijgen voorlopig. Meerdere Nederlandse advocaten laten weten geen nieuws te hebben of niet inhoudelijk te willen reageren. Ook het Spaanse advocatenbureau waar verdachten hebben aangeklopt, reageerde maandag niet.