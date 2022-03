Lange rijen voor eten en verwoeste woonwijken: nieuwe satellietbeelden tonen het zwaar belegerde Marioepol

Op de beelden is de gigantische schade aan appartementsgebouwen, huizen en infrastructuur te zien. Verzoorzaakt door de Russische artillerie en luchtaanvallen. Maar ook de problemen voor Oekraïeners omtrent voedsel- en watertekorten worden zichtbaar. Voor een supermarkt in Marioepol staan enorm lange rijen.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Lange rijen voor een supermarkt in Marioepol Ⓒ Maxar Technologies

Ⓒ Maxar Technologies

Schade in woonwijk: vóór en na

De schade aan woonwijken in Marioepol wordt duidelijk in onderstaande satellietbeelden van vóór en na het begin van de oorlog.

Marioepol voor het begin van de oorlog Ⓒ Maxar Technologies

Marioepol nu Ⓒ Maxar Technologies

Ook andere residentiële appartementsgebouwen en huizen in Marioepol zijn flink onder vuur genomen door het Russische leger. Zo is te zien hoe appartementen geheel zijn ingestort en sommige huizen in vlammen zijn opgegaan.

Het zwaar verwoeste Marioepol van bovenaf Ⓒ Maxar Technologies

Ⓒ Maxar Technologies

Marioepol zwaarst getroffen

Volgens Oekraïense overheidsvertegenwoordigers zijn er in Marioepol de afgelopen weken zeker 5000 mensen gedood. Het zouden er zelfs wel 10.000 kunnen zijn, maar er zijn in ieder geval 5000 mensen begraven. „De begrafenissen zijn tien dagen geleden gestopt vanwege aanhoudende beschietingen”, zei presidentieel adviseur Tetiana Lomakina tegen persbureau AFP.

Marioepol is een van de steden die het zwaarst zijn getroffen tijdens de oorlog die ruim een maand geleden begon. De zuidelijke havenstad wordt al weken omsingeld door Russische troepen en heeft geen watertoevoer, elektriciteit en verwarming. Ook is er een tekort aan voedsel en medicijnen. In de afgelopen weken zijn duizenden inwoners via humanitaire corridors naar veiligere delen van Oekraïne vertrokken. Voor de oorlog had de stad meer dan 430.000 inwoners.