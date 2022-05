John S. man met meerdere gezichten: ’Hij leefde in zijn eigen wereld’

Binnenland

Vrijspraak voor verdachte kofferbakmoord Hans O. uit Emmen, per direct uit gevangenis

De 43-jarige Hans O. is vrijgesproken voor moord of doodslag op de 31-jarige Ralf Meinema in 2017. De rechter vindt onvoldoende bewezen dat O. betrokken is geweest bij deze Drentse kofferbakmoord. Het lichaam van het slachtoffer lag in de kofferbak van zijn eigen auto die bij Coevorden half in het w...