29 sollicitaties voor burgemeesterschap Amsterdam

Van deze kandidaten hebben of hadden vier personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur, achttien personen hebben of hadden een functie daarbuiten en zeven personen hebben geen functie of deze is onbekend.

Een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gaat zich komende weken buigen over de sollicitatiebrieven en voert gesprekken. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in juli 2018 benoemd. Tot die tijd blijft waarnemend burgemeester Van Aartsen op de post zitten.