49% vrouw op diverse D66-lijst, bekende gezichten in top

In de top-10 staan veel oude bekenden: na lijsttrekker Sigrid Kaag staan fractieleider Rob Jetten en verder ervaren Kamerleden als Sjoerdsma, Paternotte, Van Weyenberg, Belhaj en Bergkamp. Hoogste binnenkomer, op plek 3, is Hanneke van der Werf, fractievoorzitter in de stad Den Haag, maar als voormalig beleidsmedewerker van de Kamerfractie zeker geen nieuw gezicht aan het Binnenhof. Op plek 8 wél een verrassing: Jeanet van der Laan, wethouder te Lisse en voormalig voetbalinternational. Hans Vijlbrief, nu staatssecretaris van Financiën, voormalig topambtenaar in Brussel en Den Haag, bezet de tiende plaats.

Ook hoog, plek 11, staat geboren Surinamer Raoul Boucke, die jarenlang namens Nederland bij de EU onderhandelde over duurzaamheid. Verder nog: raadsleden Faissal Boulakjar (Breda, plek 15) en Hülya Kat (Amsterdam, plek 16) en advocaat/activist Sidney Smeets (plek 18).

D66-raadslid Hanneke van der Werf komt binnen op nummer 3. Ⓒ ANP/HH

D66 laat zich voorstaan op de diversiteit van de lijst. „Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49 procent vrouw”, zo meldt de partij. „23 procent van de kandidaten heeft een biculturele of migratie-achtergrond, waarvan er 5 in de top-20 staan en 11 in de top-40. De LHBTI-gemeenschap is goed vertegenwoordigd met 11 kandidaten, waarvan er 8 in de top-40 staan. Er is spreiding in opleiding en leeftijd.” De jongste kandidaat op de lijst is de 19-jarige ’klimaatstaker’ Stijn Warmenhoven, de oudste is oudgediende Paul van Meenen (64 jaar).

„We zijn erin geslaagd een nieuwe generatie D66’ers de ruimte te geven”, zegt lijsttrekker Kaag. „Ik verheug me erop met dit team aan de slag te gaan richting de verkiezingen.”

Afvallers

Niet op de lijst staan bewindslieden Wouter Koolmees, Stientje van Veldhoven en Ingrid van Engelshoven. De laatste stond meermaals op de lijst. Huidige Kamerleden Mathijs Sienot (vond zijn plek te laag), Achraf Bouali, Rutger Schonis, Jessica van Eijs, Maarten Groothuizen en Antje Diertens meldden hun vertrek. Eerder kondigden oudgedienden als Pia Dijkstra en Kees Verhoeven al aan niet meer door te willen.

De lijst staat nog niet vast. De leden bepalen via elektronisch stemmen de definitieve volgorde van de kandidatenlijst.