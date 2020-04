Illegaal pokertoernooi gestopt in Zaandam, 53 man beboet

Vanwege het samenscholingsverbod dat vanwege de coronamaatregelen van kracht is, zijn alle aanwezigen bekeurd. Die boete is 395 euro per persoon.

In het pand trof de politie zeven personen, in de leeftijd tussen de 30 en 52 jaar, die geen identiteitsbewijs konden tonen. Zij zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau om hun identiteit te kunnen vaststellen, meldt de politie. De politie noemt het opvallend dat de aanwezigen afkomstig waren uit heel Nederland.

Bij de politie-inzet zijn twee agenten gewond geraakt. Zij konden hun werk na behandeling in het ziekenhuis weer voortzetten. Bij dit incident is de Zaanse politie geassisteerd door collega’s van de politie Amsterdam, de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee.