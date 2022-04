Nederlands schilderij uit Gouden Eeuw ontdekt in Australië

Het werk, genaamd ’Stilleven’, is volgens kenners zo’n vijf miljoen Australische dollar waard (ongeveer drie en een half miljoen euro). „Het 17e-eeuwse olieverfschilderij toont een overdadige tafelschikking die typisch is voor de Hollandse Gouden Eeuw en is vermoedelijk het werk van Gerrit Willemsz. Heda”, schrijft The Guardian over de ontdekking.

Het ontdekte schilderij. Ⓒ National Trust of Australia

Het werk wordt dus toegeschreven aan Gerrit Willemsz. Heda, maar sommige kenners denken dat het schilderij een samenwerking van Gerrit Willemsz. Heda en diens vader, Willem Claesz. Heda, kan zijn. Willem Claesz. Heda is ook een begenadigd kunstschilder uit de Gouden Eeuw, die zich specialiseerde in het schilderen van stillevens. Verder onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk gaat om een samenwerking tussen vader en zoon.

„Het was meer dan opwindend om een authentiek 17e eeuws schilderij te vinden”, zegt collectiemanager Rebecca Pinchin. Het schilderij werd ontdekt tijdens restauratiewerkzaamheden in The Woodford Academy, een voormalige school die werd overgedragen aan het fonds National Trust of Australia.

Het schilderij wordt op 14 mei tentoongesteld op de Woodford Academy als onderdeel van het Australian Heritage festival.