Boek ’wraakzuchtige ex’ moet vernietigd worden

’Tot de dood ons scheidt’ van mensenrechter juriste Yvonne Floor zou onnodig grievend zijn over de voormalig man van de schrijfster. Hij is volgens de rechter ’te kenbaar’ beschreven.

De gedrukte boeken moeten binnen 48 uur worden teruggehaald en vernietigd. Doet Floor dat niet, dan moet ze een dwangsom betalen van 200 euro per dag, met een maximum van 2000 euro, zo schrijft het Haarlems Dagblad.

Ook moet ze op Facebook een verklaring zetten dat het boek ’onrechtmatig is jegens haar ex echtgenoot’. Die tekst moet daar drie maanden blijven staan.

’Weiger te rectificeren’

Yvonne Floor laat vandaag op haar Facebookpagina echter weten: „Ik weiger om een rectificatie te zetten die onjuist is en die gebaseerd is op structurele misleiding bij de rechtbank.”

De ex wilde ook dat ze op Facebook zou verklaren dat er ’veel onwaarheden’ in het boek zouden staan. Die eis wijst de rechter echter af. De rechtbank vindt wel dat ze veel teveel over haar kinderen uit de school klapt. Ook de uitgever krijgt kritiek: dit had zo niet uitgegeven mogen worden, zo schrijft Omroep West.

In het boek beschrijft Floor haar ’destructieve huwelijk’. Ze beschuldigt hem van psychische mishandeling en van agressief gedrag tegen de schrijfster in aanwezigheid van de kinderen. In een column in Flair schreef ze er al eerder over.

Achterop het boek staat:”Tot de dood ons scheidt is het schokkende verhaal van een moeder die strijdt voor haar kinderen en niet opgeeft. Ze is jarenlang geterroriseerd door haar ex-man en op een geraffineerde wijze (gaslighting) geestelijk mishandeld. Het ouderlijk gezag dreigt haar nu ontnomen te worden. Een ongelijke strijd, zonder enig recht op juridische bijstand en in de steek gelaten door jeugdzorg.”