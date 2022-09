Terwijl de armen aan het front staan, vluchten de intellectuelen

Premium Buitenland

Doodgeschoten in zwembad: wéér Russische miljonair gevonden onder mysterieuze omstandigheden

In een gigantisch herenhuis, gelegen in een exclusieve buitenwijk van Sint-Petersburg, is het lichaam gevonden van de 61-jarige Yuri Voronov. De Russische zakenman en miljonair werd doodgeschoten in zijn zwembad. Hij is al de zesde oligarch die sinds de oorlog in mysterieuze omstandigheden is omgeko...