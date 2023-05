Jongens (14 en 16) aangehouden om nog een mishandeling in Pijnacker: politie onderzoekt verband

De 14-jarige uit Pijnacker en de 16-jarige uit Delfgauw worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een man op 27 april in het Emmapark. Het slachtoffer viel op de grond en werd, terwijl hij daar lag, geschopt en geslagen. Dat is te zien op videobeelden. De jongens werd door de politie thuis aangehouden. De politie zoekt getuigen van het incident.

De politie onderzoekt of er een verband is met een andere mishandeling in Pijnacker, die afgelopen maandag plaatsvond. Toen werd een oudere man geslagen en geschopt toen hij zijn hond uitliet aan de Nobellaan. Hij raakte lichtgewond. Van dit incident verscheen een filmpje op internet. Volgens het 73-jarige slachtoffer zou de aanleiding zijn dat hij hen erop aansprak dat ze blikjes op straat gooiden. In deze zaak zijn vier minderjarigen aangehouden: jongens van 13, 14 en 15 jaar uit Pijnacker en een 15-jarige jongen uit Delft.

Details over het mogelijke verband tussen beide zaken kon de politie niet geven. De plekken van beide mishandelingen liggen ongeveer een kilometer uit elkaar.

Over de mishandeling van de 73-jarige man uitte burgemeester Björn Lugthart afgelopen woensdag zijn verontwaardiging. „Dat jongeren mensen belagen, mishandelen en dit ook nog eens trots filmen, dat gaat er bij mij niet in. In Pijnacker-Nootdorp moet iedereen veilig over straat kunnen lopen”, zei hij.