Verdachte aanval Pelosi op ’zelfmoordmissie’ en vroeg meermaals ’Waar is Nancy?’

Al bij zijn arrestatie vertelde de David DePape aan agenten dat hij helemaal klaar was met „de leugens uit Washington DC.” Zijn doelwit was Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Maar zij was niet thuis. Haar man Paul Pelosi eindigde met onder meer een schedelbreuk in het ziekenhuis.

„Ik wilde hem geen pijn doen, maar dit was een zelfmoordmissie. Ik kon niet aan de zijlijn staan en niets doen. Zelfs al kost het me mijn leven”, zei DePape volgens de rechtbankdocumenten. Hij vertelde agenten en ambulancepersoneel ook dat hij andere doelwitten had, waaronder een hoogleraar en verschillende lokale en landelijke politici en hun families.

De bedoelingen van DePape zijn overduidelijk schrijft aanklager Brooke Jenkins. „Hij forceerde toegang tot het huis van de Pelosi’s met als doel de persoon die derde is in lijn voor het presidentschap van de Verenigde Staten te gijzelen en flink kwaad te doen.” Toen Nancy Pelosi niet thuis bleek, ging DePape gewoon door „en kon niet gestopt worden, wat uiteindelijk resulteerde in de bijna fatale aanval op meneer Pelosi.”

„Bent u Paul Pelosi?”

In de documenten wordt beschreven hoe DePape in de vroege vrijdagochtend met zijn schouder een raam intikte en Paul Pelosi opzocht. Die lag op dat moment te slapen. Rond twee uur ’s nachts stond hij over Pelosi heen gebogen en vroeg hem „Bent u Paul Pelosi?” Hij hield op dat moment een hamer en tiewraps vast. Daarop vroeg hij meermaals „Waar is Nancy?”

DePape dreigde daarna tot tien keer toe om Paul Pelosi vast te binden. Pelosi kon uiteindelijk het alarmnummer bellen. Twee agenten kwamen kort daarna aan in het huis en zagen hoe DePape Pelosi sloeg met de hamer. Pelosi was even buiten bewustzijn, en kwam daarna bij in een plas van zijn eigen bloed.

Bodycams

De aanval is vastgelegd op de bodycams van de agenten. De camera’s rond het huis legden de inbraak ook vast, maar werden niet gezien door de agenten van de Capitol Hill police, zo schrijft de Washington Post. De agenten houden de beelden, samen met die van andere beveiligde politici, in de gaten vanuit een commandocentrum in Washington DC. Door deze misser laait de discussie over beveiliging weer op. De Capitol Hill Police moet 535 congresleden veilig houden, een bijkans onmogelijke taak.

De aanval op Pelosi zorgde voor geschrokken reacties. Het geweld komt een week voor de congresverkiezingen, en de toon is verhit in verschillende campagnes. Daarnaast is het aantal dreigementen aan politici en verkiezingsmedewerkers toegenomen tot een recordhoogte. De Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor toenemend extremisme in de VS. De bestorming van het Capitool op zes januari vorig jaar ligt daarbij nog vers in het geheugen.

DePape blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt onder meer beschuldigd van poging tot moord, inbraak, mishandeling en poging tot ontvoering van een overheidsfunctionaris. Zelf zegt DePape onschuldig te zijn.