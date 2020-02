Steen door de ruit bij lijnbus met passagiers

De bus reed op de Coevorderstraatweg in Geesbrug, toen er plotseling een veldkei door het raam vloog. Volgens een fotograaf ter plaatse is de buschauffeur vervolgens doorgereden om de passagiers in de bus veilig in Hoogeveen af te leveren. Op beelden is te zien dat de zitplaatsen in het voorste gedeelte van de bus onder de glasscherven zitten.

Het was na de bekogeling een chaos in de bus. Ⓒ Persbureau Meter

De politie bevestigt het incident en is ter plaatse gekomen, maar heeft geen idee wie er voor de linke actie verantwoordelijk is. „Als Qbuzz aangifte doet, gaan wij verder onderzoek doen.”

De vervoersdienst was maandagavond niet bereikbaar.

