Het leven van... Ed Veenendaal (1937-2023): ’Hij was een ijdele man, maar had een buitengewoon goede smaak’

Door Barbara Plugge

Ⓒ Serge Ligtenberg

„Het is mijn diepste wens dat er over tweehonderd jaar ergens een Veenendaal te bezichtigen valt die nog bewoond wordt ook…” Zonder twijfel wordt zijn ’cris de coeur’ verhoord, want weinig architecten leverden zoveel in het oog springende en vooral ook tijdloze projecten af als de vorige maand overleden Ed Veenendaal.