Dode en gewonden door explosie in dokterspraktijk in Vlaams dorp Elewijt

Volgens de politie is om 07.15 uur een gasontploffing geweest, en is daardoor mogelijk instortingsgevaar ontstaan. Op beelden van Vlaamse media is te zien dat het gebouw beschadigd is geraakt en de brandweer een brand moest blussen.

Veel schade

Er hangt een grote rookpluim boven het gebouw, de schade is groot. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een aantal personen werd al geëvacueerd, maar het is niet duidelijk of er zich nog meer mensen in het pand bevinden. Naar hen wordt gezocht met speurhonden.

Omstreeks 9 uur was de brandweer nog volop bezig met het blussen van de brand die ontstaan was na de ontploffing. Over de oorzaak van de ontploffing bestaat nog geen uitsluitsel.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ⓒ ANP / BELGA

Buren helpen bewoner naar beneden

„Ik dacht eerst dat het een auto-ongeluk was, want ik hoorde eerst wat leek op het gepiep van banden”, vertelt buurtbewoner Robbe Jacobs tegen Nieuwsblad. „Maar toen ik naar buiten liep, zag ik het ontplofte gebouw. We zagen ook een bewoner die vastzat: ik ben mijn ladder gaan halen, en mijn buurman heeft die persoon vervolgens naar beneden geholpen. Net toen zij beneden waren, was er een tweede ontploffing – ik denk van een butaanfles die we in de trappenhal hadden zien staan toen we naar binnen gingen.”

„Ik ben wakker geschoten van een ontploffing”, vertelt buurtbewoner Tine. „Toen we kwamen kijken, zagen we een grote rookpluim. Volgens de man die door de buren gered werd, bevonden er zich vijf mensen in het gebouw. Dat heb ik ook doorgegeven aan de hulpdiensten.”