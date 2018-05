Hier vind je de 3.917 monumenten voor WOII-slachtoffers

Bekijk in de interactieve kaart waar de bijna 4.000 monumenten staan. Laadt de kaart niet goed? Klik dan hier.

Het gaat in een kwart van de gevallen om plaquettes, de vaak zilverkleurige bordjes die je ziet hangen in bijvoorbeeld kerken en stations. Daarvan telt Nederland er al snel duizend.

Ook beelden en sculpturen (minstens achthonderd) en gedenkstenen (minimaal 786) vind je veelvuldig in het land. Meer bijzonder – althans in aantallen - zijn gedenkbankjes: daarvan zijn er tot nu toe 32 geteld. Ook herdenkingsbomen lijken weinig voor te komen: daarvan zijn er in heel Nederland zo’n vijftig.

Over de kaart:

LocalFocus heeft alle oorlogsmonumenten uit de database op de kaart gezet. Van een kleine honderd monumenten is geen locatie bekend, die ontbreken dan ook op de kaart.