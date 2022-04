Podcast ‘Kremlin-document schetst bizarre Russische samenleving’

Kopieer naar clipboard

De Russische troepen laten ravages achter nu zij zich terugtrekken uit verschillende Oekraïense steden. De horrorbeelden uit Boetsja laten niets aan de verbeelding over, de straten liggen bezaaid met lijken en van de stad is niet meer over. Volgens oud-correspondent Wierd Duk zullen we deze beelden vaker gaan zien gedurende de Russische terugtrekking: „Het Russische leger heeft een traditie van het negeren van mensenrechten.” Verder vertelt Duk in De Oekraïne Update hoe de huidige retoriek van Poetin voor een huiverig toekomstbeeld voor Rusland kan zorgen.