Politie arresteert verdachte bijna 49 jaar na moord op Julie Ann (15)

Dat meldt NBC News. De politie sloeg Barry Lee Whelpley afgelopen woensdag in de boeien. Hij wordt verdacht van de moord op Julie Ann Hanson in 1972. De man is gepensioneerd lasser. Ten tijde van de moord in het plaatsje Naperville was hij 27 jaar.

Het meisje Hanson werd op 8 juli 1972 vermist en werd later die dag dood gevonden in een weiland in Naperville. Ze was 36 keer gestoken en seksueel misbruikt, bleek later uit onderzoek van het lichaam.

Gedurende de jaren ’viel iedere verdachte af in het uitgebreide onderzoek van onze detectives’, reageerde politiechef Robert Marshall vrijdag. De nieuwe verdachte is nooit in beeld geweest.

Detectives

Het werd traditie in het plaatsje voor iedere detective die nieuw aantrad, om zich allereerst op de cold case van Hanson te storten. Ook Marshall deed dat in het begin van zijn carrière. Detectives gingen ieder jaar op 8 juli posten bij het graf, of op andere plekken, in de hoop op berouw bij de dader.

Nooit kwam er succes. Dat is er nu wel, dankzij een nieuwe dna-techniek. Whelpley woonde in 1972 ongeveer een kilometer van het huis van het slachtoffer. „Deze afgrijselijke misdaad heeft deze familie, deze gemeenschap en dit politiebureau 49 jaar lang achtervolgd”, zei Marshall. Hij zegt ’niet trotser te kunnen zijn’ op het doorzettingsvermogen van zijn team, dat ’Julie nooit heeft opgegeven’.

De familie benadrukt in een verklaring dat het ’een lange weg’ is geweest en dat men ’voor altijd dankbaar’ is voor iedereen die zich bezig hield met de moordzaak.