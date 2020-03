Thaise klopjacht na diefstal van portemonnee Nederlander

De Nederlander, in Thaise media aangeduid als Edwin T., stapte naar de politie nadat hij zijn portemonnee per ongeluk liet vallen bij een wisselkantoortje in Bangkok, nabij de bekende Saphan Lek-brug. De beurs werd, voor hij hem kon oprapen, weggegrist door een bestuurder van een zogeheten ’Grab taxi’, een Aziatische variant van Uber die er met hoge snelheid vandoor ging.

De politie besloot meteen een klopjacht in te zetten op de taxichauffeur – een 40-jarige man die wordt aangeduid met de naam Urupong – en gebruikte daarbij beelden van beveiligingscamera’s, waarop goed te zien is dat hij de portemonnee razendsnel pakt en wegrijdt.

Nadat de bestuurder er lucht van kreeg dat hij herkenbaar in beeld was, gaf hij zichzelf aan op het bureau, waar hij werd gearresteerd. Hij ontkent in het bezit te zijn van het gestolen geld. De politie doet nader onderzoek naar het voorval, maar liet in de media wel al weten dat de verdachte ’bijzonder snelle handjes’ heeft.