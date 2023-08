Overlast door overstromingen in Oostenrijk en Zwitserland

In de Oostenrijkse regio Tirol zijn volgens de krant Kronen Zeitung 2500 brandweerlieden op de been om de overlast te beperken. De inwoners van een paar kleine dorpen zijn geëvacueerd en worden ondergebracht in buurthuizen of bij de brandweer. De Brennerspoorlijn is buiten gebruik door het noodweer en ook vele bruggen zijn afgesloten vanwege het hoge water. De rivier de Inn en de Rijn dreigen maandag allebei de hoogste stand van deze eeuw te bereiken. Ook is op foto's te zien dat een deel van de weg in het Ötztal is weggeslagen.

Tekst gaat verder onder het X-bericht.

Ook in het noorden van Italië hebben ze last van het noodweer. Er is bijvoorbeeld in het grensgebied bij Frankrijk een aardverschuiving geweest, waardoor het treinverkeer stilligt. Volgens de weersite MeteoAlarm blijft het voorlopig in de Alpen hard regenen en gelden in meerdere landen waarschuwingen voor het slechte weer.