Duindorp: ’Jeugd laat zien hoe oudjaar wordt zonder vuur’

Uit de regen op de bus wachten is er op deze plek in Duindorp niet meer bij: de ramen van het haltehokje zijn eruit geslagen. Ⓒ ANP

Scheveningen - Hoofdschuddend staat een oudere heer samen met een jonge Scheveningse op de bus te wachten op het Tesselseplein midden in de Scheveningse wijk Duindorp. Schuilen voor de regen kunnen ze niet, aangezien van het bushokje niets meer heel is. De ruiten zijn aan diggelen geslagen en een deel van het hok is zwart geblakerd nadat men geprobeerd had het in de fik te steken. Op de grond ligt overal glas.c„Tja, het is hier weer eens goed misgegaan”, zegt een man die er langs wandelt. „De jongeren laten nu al zien hoe de jaarwisseling er zonder vreugdevuur uit gaat zien.”