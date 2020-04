Even Apeldoorn bellen? Belg zit klem in Drunen

De vrachtwagen kwam woensdagavond vast te zitten. ’s Ochtends staat de Belgische truck nog steeds onder de fietsersbrug. Op foto’s is goed te zien dat een verkeersbord met de hoogte van de brug (3,6 meter) duidelijk zichtbaar is.

„Wat ik begreep van de gemeente is dat de chauffeur verklaarde dat hij gewoon de navigatie volgde. Tsja... Als er een kanaal had gelegen, was ’ie daar ook ingereden”, zegt nieuwsfotograaf Iwan van Dun van MaRicMedia.

’Scheuren in muur’

Als de chauffeur er bij de fietsbrug nog onderdoor had gepast, dan had even verderop nog een betonnen tunnel gewacht die onder de A59 doorgaat. „Die is zelfs maar 3,1 meter hoog. Dan had ’ie zijn hele cabine eraf gereden.”

De hokken waren gelukkig leeg. Ⓒ Iwan van Dun, MaRicMedia

Ook de fietsersbrug zorgde voor een flinke klap. „Bij een spoorwachtershuisje even verderop zouden de scheuren in de muur staan”, zo hoorde Van Dun, die voor zijn professie dagelijks naar grotere en kleinere incidenten rijdt, van bewoners.

Gelukkig leeg

Er lijkt geen pluimvee in de vrachtwagen te zijn geweest. De chauffeur was mogelijk op weg naar een kippenboer. Een Belgische berger is inmiddels ter plaatse gekomen. De vrachtwagen zal worden weggehaald. Hoe groot de totale schade is, is niet bekend.