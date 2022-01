LIVE | Kabinet beraadt zich in Catshuis op versoepeling coronaregels

Video

Woede om snelheidsverlaging: 'Hier moet je 50 kunnen rijden!'

De gemeente Haarlem gaat in een groot deel van de stad de maximumsnelheid beperken. Op veel plekken waar nu 50 kilometer per uur toegestaan is, zal dit teruggeschroefd worden tot 30 kilometer per uur. In de stad zijn de reacties wisselend.