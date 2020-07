Rutte arriveert in Brussel voor EU-top: ’Kans op succes minder dan 50 procent’

De kans op succes de komende dagen schat hij in „op minder dan 50 procent”, zei hij bij aankomst in Brussel waar de 27 EU-leiders voor het eerst sinds februari weer fysiek bijeenkomen voor een top. De agenda is niet de makkelijkste: behalve over de nieuwe Europese meerjarenbegroting moeten er ook knopen worden doorgehakt over het herstelfonds, dat nodig wordt geacht (ook door Nederland) om met name het zuiden van Europa economisch niet door z’n hoeven te laten zakken door de coronacrisis.

Keiharde garanties

Maar de vraag is hoe. Rutte wil keiharde garanties dat landen die hulp ontvangen hun economieën hervormen. Dit zorgt voor veel wrevel bij anderen, die wijzen op het belang van tempo maken. Iedere dag dat de EU zou talmen met een hulppakket zou een gevaar zijn voor de stabiliteit van de Unie, maar de premier laat zich niet opjagen. „Kwaliteit gaat boven snelheid”, zei hij. Rutte stelde een manier te zoeken om „vast te nagelen” dat hervormingen ook echt worden doorgevoerd, want mooie beloftes zijn niet meer goed genoeg.

Een andere keiharde voorwaarde die Rutte stelt is het behoud van de vaste Nederlandse korting op de afdracht aan Brussel. Die bedraagt ruim 1,5 miljard euro. In het plan van voorzitter van de Europese Raad Michel wordt daar al op voorgesorteerd, maar Rutte is nog niet helemaal tevreden. Bovendien: heel veel andere lidstaten willen juist af van de kortingen voor relatief rijke lidstaten als Nederland. Dat wordt dus onderhandelen op het scherp van de snede.

Informele leider van ’verstandige vier’

Rutte sprak voorafgaand aan de top (start om 10 uur) nog met de Franse president Macron en een half uur later met leiders van de overige drie leden van de ’verstandige vier’: Denemarken, Zweden en Oostenrijk. Hij geldt als de informele leider van het clubje landen dat niet zomaar akkoord is met een omvangrijk hulppakket.

In Brussel zijn voor de top tal van voorzorgsmaatregelen genomen in verband met corona. Ook leiders zullen de afstandsregels in acht moeten nemen. Rutte heeft vrijdag zijn mondkapje meegenomen naar Brussel. Dat deed hij af zodra hij uit de auto stapte om met de pers - op voldoende afstand - te praten.

Een boek, zoals in februari toen hij een lijvige biografie over Chopin had meegenomen, had hij ditmaal niet bij zich. „Nee, dit wordt hard werken”, vermoedde hij. „We zijn er nog niet.”