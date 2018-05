Hoes: les leren uit besluit sluiting Schiphol

Onno Hoes. Ⓒ ANP

HAARLEMMERMEER - Of het een goed besluit is geweest zondag luchthaven Schiphol te sluiten vanwege een storing bij het inchecksysteem, moet volgens burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer nog blijken. „Het is duidelijk dat er voldoende leer- en evaluatiepunten zijn te trekken uit de gebeurtenissen rond de sluiting van luchthaven Schiphol”, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.