Deel Amsterdam drooggelegd tijdens Koningsdag

Een lekkende sprinklerinstallatie in het Amsterdamse distributiecentrum van Sligro, gecombineerd met extreme drukte in de stad door het warme weer zorgden voor problemen bij het uitleveren van Heineken aan de hoofdstedelijke horeca. „Hierdoor werden 280 klanten te laat beleverd en 41 daarvan zelfs helemaal niet. Daar balen we enorm van”, reageert Heineken-directeur horeca Geert Minnart op vele klachten van kroegeigenaren.

Robert Sajet van café ’The Magpie’ in de Schinkelbuurt kan er over meepraten. „Juist op zo’n dag gaat het mis”, klaagt Sajet, die door uitblijvende leveringen van Sligro noodgedwongen op Koningsdag zelf naar de Makro moest uitwijken om daar bier voor z’n dorstige klanten in te slaan. „Liep ik daar als 78-jarige met die fusten te sjouwen. Maar gelukkig hebben m’n gasten er niks van gemerkt”, vertelt hij trots. De leveringsproblemen van Heineken en Sligro bezorgden andere drankgroothandels een goeie dag, zoals het bedrijf ’Bierenko’ op de Amsterdamse Veemarkt. „We hebben hier wel twintig mensen aan de deur gehad die geen bier geleverd hebben gekregen”, aldus Ton van Bierenko.

De omzet op Koningsdag bedraagt volgens kenners met gemak het twintigvoudige van een normaal etmaal. Directeur Minnart biedt daarom de gedupeerden z’n excuses aan. „We doen er samen met Sligro alles aan om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren”, aldus Minnart. Afgelopen december nam handelsfirma Sligro de distributie van Heineken over van de brouwerij.