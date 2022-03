Gündogan wil zich niet uit fractie laten zetten

Dat laat het (nu nog) Volt-Kamerlid in een verklaring weten. Ze reageert op de plannen van Volt om haar zowel uit de fractie als uit de partij te zetten. Haar collega’s in de Tweede Kamer willen dinsdag het reglement van de fractie aanpassen, zodat ze Gündogan wel uit de fractie zouden kunnen zetten. Dat gebeurt door een nieuwe regel in te voeren die voorschrijft dat een Volt-Kamerlid uit de fractie kan worden gezet bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Een rechter zette eerder een streep door de schorsing die de fractie haar oplegde vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. En ook de partij wil van Gündogan af, Volt werkt aan een voorstel om haar te royeren. Advocaat Geert-Jan Knoops, die Gundogan bijstaat in de ruzie met haar partijgenoten, liet eerder weten met haar aan een ’plan van aanpak’ te werken.

Volgens Gündogan probeert de partij het vonnis van de rechter, waarin ze met succes haar schorsing uit de fractie aanvechtte, te ’ondermijnen’. „Het is evident dat Volt met deze actie slechts één doel voor ogen heeft, te weten: het vonnis van de rechter niet uitvoeren en mij koste wat kost niet laten terugkeren.”

Gündogan wil zich dinsdag in de fractievergadering over haar lot laten horen: „Ik zal dus mijn stem als fractielid gebruiken om mij hiertegen te verzetten.” Maar ze is in de minderheid ten opzichte van haar collega’s Laurens Dassen en Marieke Koekkoek. Gündogan lijkt zich daar ook al een beetje bij neer te leggen: „Ik zal mij – ook al zou ik niet meer terugkeren in Volt – blijven inzetten voor de bescherming van de waarden van onze rechtsstaat.”