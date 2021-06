Sywert van Lienden uit jury Anne Vondelingprijs gestapt

Volgens Schinkelshoek stapte Van Lienden vorige maand zelf op. Dat deed hij toen „de mediastorm - zoals hij het zelf zegt - over hem de kop op stak”, aldus de voorzitter. Voor de uitreiking van de prijs later deze maand heeft dat verder geen gevolgen, zegt Schinkelshoek. De beraadslaging over de prijs moest toen nog plaatsvinden.

Op de website van de Anne Vondelingprijs staat nog wel dat Van Lienden deel uitmaakt van de vijfkoppige jury. Dat moet nog worden aangepast, aldus Schinkelshoek.

De Anne Vondelingprijs is vernoemd naar voormalig politicus en oud-Kamervoorzitter Vondeling (1916-1979), die streed tegen de verloedering van de Nederlandse taal. De prijs bestaat uit een beeldje van Vondeling en een geldbedrag van 2500 euro.

De prijs wordt dit jaar op 23 juni uitgereikt door waarnemend gouverneur van de provincie Limburg Johan Remkes. Vorig jaar won Petra de Koning, redacteur van NRC Handelsblad.

Opspraak

Van Lienden is in opspraak geraakt omdat hij miljoenen zou hebben verdiend aan zijn mondkapjesdeal met de overheid. Dit terwijl hij eerder herhaaldelijk had gezegd de maskers belangeloos te leveren.