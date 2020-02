Bewoners dorpen in ’rode zone’ omzeilen afgrendeling

„Wij zijn aan ons lot overgelaten. Je kunt niet 50.000 mensen veroordelen tot isolament. Je moet ze helpen. Niemand doet het, dus wij overleven wel op onze eigen manier”, laat een inwoner uit het door het virus geplaagde dorp Codogno weten aan de Italiaanse krant la Repubblica.

Sluipwegen

En wat doet hij? Hij neemt sluipwegen om aan de blokkades te ontkomen, om vervolgens boodschappen te doen in de nabij gelegen stad Lodi. Honderden mensen doen hetzelfde, met auto’s en bestelauto’s, zo beschrijft de krant. Ze nemen kleine wegen tussen de weilanden, ze kennen de omgeving natuurlijk door en door. In deze zone Lodigiana heeft 90% van de besmettingen in Lombardije plaatsgevonden en zijn inmiddels vijf mensen overleden door het virus.

Ⓒ EPA

Ondertussen verspreidt het aantal besmettingen zich over Italiaanse regio’s die tot nu toe verschoond waren van het coronavirus. Ook het mooie Toscane gaat niet meer vrijuit. In Florence is een 60-jarige ondernemer opgenomen wegens de gevreesde besmetting. Maar ook in Zuid-Italië is de eerste patiënt besmet met het coronavirus. Het gaat om een toeriste uit de stad Bergamo (Lombardije) die op vakantie was in Palermo. Daar is ze nu in het ziekenhuis opgenomen.

Beurs gekelderd

Ieder deel van Italië heeft zijn eigen graad van verspreiding van het coronavirus en zijn manier van leven. In de „rode zone” zijn alleen de levensmiddelenwinkel en de apotheek open. In Milaan zijn ook twee besmettingsgevallen geconstateerd. Deze trotse stad, die zich altijd als voorbeeld voor de rest van Italië heeft opgeworpen, is min of meer een spookstad geworden. Op straat zijn veel minder mensen. De mensen die rondlopen hebben vaak een mondkapje op. De metro’s zijn nagenoeg leeg. Vergaderingen en bijeenkomsten worden op grote schaal afgezegd. Mensen werken massaal thuis. Milaan is ook de stad van de beurs, die natuurlijk dramatisch is gekelderd.

Ⓒ EPA

De spanning stijgt. Er zijn meerdere aanvallen geweest op Chinezen of zelfs op mensen die op Chinezen zouden lijken. Ook spanningen tussen de regering in Rome en de regio’s nemen toe. Er wordt openlijk geruzied over de maatregelen. Het treinverkeer is een chaos geworden.

Toeristen naar huis

Italië wordt ook steeds meer geïsoleerd van de rest van de wereld. Toeristen laten het in toenemende mate afweten.

In de Franse stad Lyon is een bus uit Siena (Toscane) aangehouden. Alle 77 passagiers zijn gecontroleerd. Toen iedereen gezond bleek mocht de bus weer verder. Het eiland Mauritius stuurt Italiaanse toeristen zelfs pardoes terug naar huis.