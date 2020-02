Lockdown in vrij westers land: (hoe) werkt dat?

Mensen op het Termini Station in Rome dragen mondkapjes ter bescherming. Ⓒ EPA

Het afgrendelen van gemeenschappen, dorpen of zelfs hele steden lijkt in Europa nauwelijks te werken. Om het coronavirus te beteugelen spreken velen in Nederland over het isoleren van grote groepen mensen, maar in Italië is het creëren van een ’rode zone’ mislukt.