Mexico stuurt gardisten naar zuidgrens om migranten te stoppen

De Mexicaanse gardisten zijn gestationeerd in Ciudad Hidalgo in de deelstaat Chiapas. Veel migranten proberen vanuit deze grensplaats Mexico te bereiken.

De Amerikaanse president Donald Trump zette de Mexicaanse regering vorig jaar mei onder druk om de stroom van migranten uit Centraal-Amerika richting de VS in te dammen. Hij dreigde onder meer met verhoging van de importtarieven. In reactie begon de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador meer werk te maken van het tegenhouden van migranten.