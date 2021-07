Peter R. de Vries neergeschoten in centrum Amsterdam, drie verdachten aangehouden

Door getuigen ter plaatse kreeg de politie snel zicht op een mogelijke vluchtauto. Deze auto is op de A4 staande gehouden, aldus Paauw. Twee verdachten zijn gearresteerd. De mogelijke schutter zit daarbij, zei Paauw.

Een derde verdachte is aangehouden op „een locatie in Amsterdam”, aldus de korpschef. Dat zou in Amsterdam-Oost zijn geweest. Volgens Paauw heeft de op de A4 tot staan gebrachte auto de focus bij de politie. Of er een wapen in dat voertuig is gevonden, wilde Paauw niet zeggen.

Schietpartij

De Vries had net de studio van RTL Boulevard in de buurt van het Leidseplein verlaten, waar hij vanaf 18.30 in de uitzending zat. Toen hij naar zijn auto wilde lopen, iets na half acht, werd hij volgens ooggetuigen van dichtbij door zijn hoofd geschoten.

Omstanders gingen op De Vries af, die roerloos op zijn rug op straat bleef liggen. Ze hielden zijn hand vast terwijl de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens politiecommissaris Frank Paauw is hij door een schutter van dichtbij neergeschoten.

De 64-jarige journalist werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester Femke Halsema liet tijdens de persconferentie van de Amsterdamse driehoek weten dat De Vries in het ziekenhuis voor zijn leven aan het vechten is. Ze sprak van een „brute, laffe” misdaad.

Rond 19.40 uur werd via Burgernet een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het zou gaan om een man, met een klein, tenger postuur. Hij droeg een donkergroene jas met camouvlagevlekken en een zwarte pet. Wie deze man ziet, kan hem beter niet zelf benaderen maar kan beter 112 bellen, aldus het Burgernetbericht.

De politie doet verder een dringende oproep de „heel heftige” beelden die op sociale media rondgaan waarop de misdaadverslaggever herkenbaar is te zien niet verder te verspreiden.

Omgeving afgezet

De wijde omgeving rond de Lange Leidsedwarsstraat nog steeds afgezet. Getuigen zagen en hoorden hoe de misdaadverslaggever op straat werd beschoten.

Een vrouw die op de nabijgelegen Prinsengracht woont en met haar twee honden buiten was, hoorde vier schoten. Ze zag de schutter wegrennen, langs een terras op de Prinsengracht. „Hij had iets in zijn handen wat hij probeerde te verstoppen, zo leek het.” Ze is in shock, vertelt ze ongeveer anderhalf uur na de schietpartij. „Ik zag iemand op de grond liggen en een vrouw schreeuwde en rende erheen.”

Een vrouw op het terras hoorde de schoten. „Vier minuten later barstte het circus los, met ambulances en politiewagens”, vertelt ze. „Ik ben ben wel klaar met het geweld in de stad, het is gewoon belachelijk.”

Getuigen beschrijven de schutter als een tengere, donkere man met een camouflagejas aan. „Hij liep snel voorbij en viel op omdat hij zo gekleed was”, zegt een van hen. „Eerst reageerde ik laconiek op wéér een schietpartij, maar nu ik hoor dat het gaat om Peter R. de Vries beschouw ik het wel als een wake-upcall. Het is nu wel heel dicht bij ons bed. De wereld van de criminaliteit lijkt losgeslagen, de criminelen hebben geen onderlinge regels meer.”