Dode bij aanrijding auto en vrachtwagen op N35 bij Raalte

De auto raakte door nog onbekende oorzaak op de weghelft van de vrachtwagen. De politie onderzoekt nog hoe dat heeft kunnen gebeuren. De automobilist zat alleen in de wagen. De vrachtwagenchauffeur is door ambulancepersoneel nagekeken, maar heeft geen verwondingen opgelopen. Hij is opgevangen op het politiebureau.

De N35 blijft nog enige tijd in beide richtingen afgesloten tussen industrieterrein De Zegge en Haarle, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via Apeldoorn (A28, A50, A1) of lokaal via de borden U40 en U41.