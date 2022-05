Bijna zes op de tien volwassenen in Europa zijn te dik

Bij kinderen is bijna één op de drie in Europese landen zwaarlijvig. Het gaat om 29 procent van de jongens en 27 procent van de meisjes. Wereldwijd is overgewicht en obesitas alleen in de Verenigde Staten een groter probleem dan in Europa. Geen van de Europese landen zou deze trend vooralsnog kunnen tegengaan. Volgens de WHO zal obesitas in enkele jaren meer doden veroorzaken dan roken.

Zwaarlijvigen hebben een grotere kans op het krijgen van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en luchtwegaandoeningen. Obesitas zou de oorzaak zijn van 13 vormen van kanker en verantwoordelijk zijn voor circa 200 duizend kankerdiagnoses in Europa. Overgewicht en obesitas zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa, met naar schatting 1,2 miljoen sterfgevallen per jaar. Dat komt overeen met 13 procent van de totale sterfte.

De WHO stelt ook dat mensen met obesitas onevenredig zwaar zijn getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. Zo zijn veel mensen ongezonder gaan eten en minder gaan bewegen. Dat heeft volgens de onderzoekers gevolgen voor volksgezondheid de komende jaren. „En het zal aanzienlijke inspanningen vergen om dit terug te draaien”, staat in het rapport.

Obesitas wordt vaak vastgesteld door middel van het berekenen van de BMI. Ligt deze boven de 30? Dan is er sprake van obesitas, aldus experts. De BMI wordt als volgt berekend: lichaamsgewicht (in kilo's) gedeeld door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters).