Virtual Reality-bril zorgt thuis voor ultieme restaurantbeleving

Chef-kok Rick Spijkers demonstreert de VR-bril, waarmee hij zijn klanten de komende weken aan de eigen huistafel een heuse restaurant-beleving hoopt te bezorgen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - Horecaondernemers worden steeds inventiever tijdens de coronacrisis en bedenken de gekste dingen. Gastrobar Rix in Tilburg maakt het binnenkort mogelijk om thuis te genieten van een driegangendiner terwijl je door het gebruik van een Virtual Reality-bril toch in het restaurant aanwezig bent: inclusief bediening en kijkje in de keuken van chef-kok Rick Spijkers...