Plasman staat partner Halsema bij

Plasman stond eerder de zoon van Halsema en Oey bij nadat die in de zomer van 2019 was betrapt op het voorhanden hebben van een gas-alarmrevolver. Dat wapen bleek hij thuis in een lade te hebben gevonden. Het was van zijn vader Robert Oey, die het had gebruikt voor zijn werk als filmproducent. Het wapen was onklaar gemaakt, maar niet door een erkend bedrijf op dat gebied.

De zoon kreeg een Halt-maatregel. Er is volgens advocaat Plasman geen gevaar voor een belangenverstrengeling nu hij na de zoon, vader Oey bijstaat. ,,De zaak van de zoon is afgedaan. Maar los daarvan is er geen sprake van conflicterende belangen, omdat er over de feiten geen discussie is.”

Strafblad

Robert Oey kreeg van het Openbaar Ministerie een taakstraf van 40 uur wegens verboden wapenbezit, maar legde zich daar niet bij neer. Een strafblad zou de filmproducent ernstig belemmeren in zijn werk. Sommige landen, zoals de Verenigde Staten, kunnen mensen met een strafblad de toegang tot het land ontzeggen. Soms kan de hoogte van de straf wel iets uitmaken bij die afweging.

Advocaat Peter Plasman. Ⓒ ANP

Het onderzoek naar de zaak is gedaan door het Openbaar Ministerie Noord-Holland, om de schijn van partijdigheid te vermijden. De zaak wordt wel behandeld door een Amsterdamse politierechter, S. van Merwijk.

